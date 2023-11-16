لقطع الصابون استخدامات غير معروفة ستذهلك

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- Khaberni) خبرني - ألواح الصابون هي منتجات متعددة الاستخدامات تستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض. استخدامها الأساسي للتنظيف إلا أن لها استخدامات أخرى غير معروفة سنخبركم بها تالياً
. إصلاح الأدراج اللاصقة والأبواب المنزلقة: ضع قطعة من الصابون على الجزء السفلي من الدرج أو الباب المنزلق. سيساعد الصابون على تقليل الاحتكاك ويمنع الدرج أو الباب من الالتصاق.
. إخفاء الثقوب الصغيرة في الحائط: ضع قطعة من الصابون على الثقب ثم قم بطلاء الحائط فوقها. سيساعد الصابون على ملء الثقب وسيبدو وكأنه جزء من الحائط.
. منع تناثر الدهان: ضع قطعة من الصابون على حافة الفرشاة أو الأسطوانة قبل استخدامها للدهان. سيساعد الصابون على منع الدهان من التناثر.
. منع ضبابية المرايا والنظارات: ضع قطعة من الصابون على قطعة قماش ناعمة ثم امسح المرايا أو النظارات. سيساعد الصابون على منع المرايا والنظارات من ضبابية.
. حماية النباتات من الآفات: ضع قطعة من الصابون في الماء الذي تستخدمه لسقي النباتات. سيساعد الصابون على حماية النباتات من الآفات.
. إزالة العفن والفطريات: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف الأسطح المصابة بالعفن والفطريات. سيساعد الصابون على إزالة العفن والفطريات.
. تنظيف الأدوات المعدنية: افرك الأدوات المعدنية بقطعة من الصابون الجافة. سيساعد الصابون على إزالة الأوساخ والشحوم من الأدوات المعدنية.
. إزالة البقع من الملابس: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف البقع من الملابس. سيساعد الصابون على إزالة البقع.
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