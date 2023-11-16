Thursday, 16 November 2023 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقطع الصابون استخدامات غير معروفة ستذهلك

11/16/2023 6:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ألواح الصابون هي منتجات متعددة الاستخدامات تستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض. استخدامها الأساسي للتنظيف إلا أن لها استخدامات أخرى غير معروفة سنخبركم بها تالياً

. إصلاح الأدراج اللاصقة والأبواب المنزلقة: ضع قطعة من الصابون على الجزء السفلي من الدرج أو الباب المنزلق. سيساعد الصابون على تقليل الاحتكاك ويمنع الدرج أو الباب من الالتصاق.

. إخفاء الثقوب الصغيرة في الحائط: ضع قطعة من الصابون على الثقب ثم قم بطلاء الحائط فوقها. سيساعد الصابون على ملء الثقب وسيبدو وكأنه جزء من الحائط.

. منع تناثر الدهان: ضع قطعة من الصابون على حافة الفرشاة أو الأسطوانة قبل استخدامها للدهان. سيساعد الصابون على منع الدهان من التناثر.

. منع ضبابية المرايا والنظارات: ضع قطعة من الصابون على قطعة قماش ناعمة ثم امسح المرايا أو النظارات. سيساعد الصابون على منع المرايا والنظارات من ضبابية.

. حماية النباتات من الآفات: ضع قطعة من الصابون في الماء الذي تستخدمه لسقي النباتات. سيساعد الصابون على حماية النباتات من الآفات.

. إزالة العفن والفطريات: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف الأسطح المصابة بالعفن والفطريات. سيساعد الصابون على إزالة العفن والفطريات.

. تنظيف الأدوات المعدنية: افرك الأدوات المعدنية بقطعة من الصابون الجافة. سيساعد الصابون على إزالة الأوساخ والشحوم من الأدوات المعدنية.

. إزالة البقع من الملابس: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف البقع من الملابس. سيساعد الصابون على إزالة البقع.

MENAFN16112023000151011027ID1107437645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث