لقطع الصابون استخدامات غير معروفة ستذهلك

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألواح الصابون هي منتجات متعددة الاستخدامات تستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض. استخدامها الأساسي للتنظيف إلا أن لها استخدامات أخرى غير معروفة سنخبركم بها تالياً

. إصلاح الأدراج اللاصقة والأبواب المنزلقة: ضع قطعة من الصابون على الجزء السفلي من الدرج أو الباب المنزلق. سيساعد الصابون على تقليل الاحتكاك ويمنع الدرج أو الباب من الالتصاق.

. إخفاء الثقوب الصغيرة في الحائط: ضع قطعة من الصابون على الثقب ثم قم بطلاء الحائط فوقها. سيساعد الصابون على ملء الثقب وسيبدو وكأنه جزء من الحائط.

. منع تناثر الدهان: ضع قطعة من الصابون على حافة الفرشاة أو الأسطوانة قبل استخدامها للدهان. سيساعد الصابون على منع الدهان من التناثر.

. منع ضبابية المرايا والنظارات: ضع قطعة من الصابون على قطعة قماش ناعمة ثم امسح المرايا أو النظارات. سيساعد الصابون على منع المرايا والنظارات من ضبابية.

. حماية النباتات من الآفات: ضع قطعة من الصابون في الماء الذي تستخدمه لسقي النباتات. سيساعد الصابون على حماية النباتات من الآفات.

. إزالة العفن والفطريات: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف الأسطح المصابة بالعفن والفطريات. سيساعد الصابون على إزالة العفن والفطريات.

. تنظيف الأدوات المعدنية: افرك الأدوات المعدنية بقطعة من الصابون الجافة. سيساعد الصابون على إزالة الأوساخ والشحوم من الأدوات المعدنية.

. إزالة البقع من الملابس: اخلطي قطعة من الصابون مع الماء الدافئ واستخدمي الخليط لتنظيف البقع من الملابس. سيساعد الصابون على إزالة البقع.