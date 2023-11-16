مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي يعيد قدرة المشي لثلاثيني مصاب بتشوه خلقي نادر في عظام الركبتين

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بدبي، في إجراء عملية معقدة بالركبتين، لإنهاء معاناة مريض بالعقد الثالث من العمر، وصل المستشفى يشكو من آلام حادة وصعوبة شديدة في المشي، نتيجة إصابته بتشوه خلقي نادر منذ الصغر.

وأوضح الدكتور لؤي الخطيب استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية، أنه فور وصول المريض للمستشفى والاستماع إلى شكواه، والاطلاع على تاريخه المرضي، تبين أنه حاول العلاج مسبقاً في أكثر من مستشفى، ولكن دون جدوى، ودائماً ما كانت حالته تُرفض من قبل الأطباء، نتيجة التعقيد بعظام الركبتين لديه، مفيداً بأنه تم إخضاع المريض لحزمة من الفحوصات الطبية بالأشعة الرقمية «Digital X-rays»، والتصوير المقطعي «C.T Scan»، وكشفت النتائج عن وجود خشونة شديدة من الدرجة الرابعة بكلتا الركبتين، وإصابته بتشوه خلقي نادر يعرف باسم «Blount Disease»، وهو المتسبب في الأعراض التي عانى منها منذ الصغر.

وقال الدكتور الخطيب إن التشوه الخلقي الذي أصاب المريض، عبارة عن اضطراب يصيب الأطفال، ويؤثر في صفائح النمو الموجودة بالعظام حول الركبة، ويسبب تقوساً شديداً وصعوبة حادة بالمشي. مفيداً بأنه عقب اجتماع الفريق الطبي المعالج، ودراسته كافة معطيات النتائج الطبية للمريض، قرر العلاج بالتدخل الجراحي للحد من الآلام التي يعاني منها، وإعادة قدرته على المشي.

وأشار الدكتور لؤي الخطيب إلى أنه بعد تجهيز المريض، أجريت له عمليتان جراحيتان، تم فيهما استبدال مفصلي الركبة، وتعديل وإصلاح التقوسات لكلتا الساقين، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، بدون أية مضاعفات، نقل بعدها إلى جناح التنويم، وبدأ في برنامج علاج طبيعي تأهيلي مكثف، موضحاً أن المريض تلقى رعاية طبية فائقة على مدار الـ 5 أيام، واستعاد استقامة الساقين، وأصبح يمشي بصورة طبيعية، وقد خرج من المستشفى معافى.

والجدير بالذكر، أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة في كافة التخصصات الطبية، وعلى أيدي عدد من أميز الكفاءات والكوادر الطبية.

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