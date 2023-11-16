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سكالوني: ميسي جاهز للمشاركة بتصفيات كأس العالم

11/16/2023 5:28:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الليلة الماضية إن قائد فريقه ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراتي بلاده بتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في مواجهة منتخبي أوروجواي والبرازيل رغم عدم مشاركته في الكثير من المباريات مؤخرا.

وخرج فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له ميسي من الدوري الأمريكي للعبة الشعبية قبل الأدوار الإقصائية بينما يغيب ميسي عن الملاعب مدة تقارب الشهر الآن.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي الليلة الماضية "ميسي على ما يرام. وحالته طيبة. رغم أنه خاض مباراة واحدة فقط خلال أخر 25 يوما. يتدرب بصورة طبيعة. وهو في كامل اللياقة وفي حالة طيبة."

وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي في وقت لاحق اليوم الخميس قبل مواجهة نظيره البرازيلي الثلاثاء المقبل.

وشارك ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات وهو رقم قياسي في أخر مباراة مع إنتر ميامي في 21 أكتوبر تشرين الأول الماضي بينما فشل الفريق في الوصول للأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي بعد فوزه بكأس الدوري في أغسطس آب الماضي.

وبفضل هدفين من ميسي فازت الأرجنتين 2-صفر على بيرو في الشهر الماضي.

وعبر سكالوني عن سعادته بمواجهة مدربه السابق في منتخب الأرجنتين مارسيلو بيلسا الذي يتولى حاليا تدريب منتخب أوروجواي قائلا "يسعدني مواجهته وتوجيه التحية إليه."

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بينما تحتل أوروجواي المركز الثاني بسبع نقاط بالتساوي مع البرازيل الثالثة ومع فنزويلا صاحبة المركز الرابع.

وقال سكالوني "لقد أثبت هذا الفريق بالفعل أنه قادر على اللعب في مواجهة أي منافس.. سنكون على مستوى الحدث. جاهزون للمنافسة".

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