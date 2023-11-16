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باريس يهدي مبابي إلى ريال مدريد «مجاناً».. وأزمة مكررة تنتظره مع الميرنغي

11/16/2023 5:28:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في علاقة باريس سان جيرمان، مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الباريسي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، وفقاً لمصادر موثوقة داخل النادي الفرنسي، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حالياً تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي، مشيرة إلى أن نية البي أس جي، أن يفي مبابي باتفاقه السابق ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025.

وأفادت الصحيفة، أن الباب سيكون مفتوحاً أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى إنه لا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

وعاني مبابي خلال السنوات الماضية نظراً لوجود نيمار معه في باريس، الذي كان يمتلك قيمة تسويقية واقتصادية أكبر، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن مبابي سيواجه نفس الأزمة حال انتقال إلى صفوف ريال مدريد الذي يمتلك بين صفوفه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الشباك الأول في الميرنغي.

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