إنييستا يشيد بتخصيص يوم للإعلام الرياضي في الكونغرس العالمي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا، إن تخصيص يوم للإعلام الرياضي في الكونغرس العالمي للإعلام، يعكس قيمة وأهمية الإعلام في صناعة الرياضة، واصفا المبادرة بأنها خطوة مهمة تلقي الضوء على حاضر ومستقبل هذا المجال.
وأضاف الدولي الإسباني، أن من المهم جدًا أن تتمكن اجتماعات يوم الإعلام الرياضي من مناقشة وتحديد أبرز اتجاهات وتوجهات وتحديات قطاع كرة القدم، متمنيًا للمشاركين في الكونغرس التوفيق في مناقشة تلك الموضوعات المهمة.
وأعرب إنييستا عن سعادته بتجربته باللعب في الإمارات، مشيرا إلى أن الدوري الإماراتي قوي ولا يمكن التنبؤ بالفائز في مبارياته.
واختتم بالقول إن الإمارات وطن للجميع وإن أسرته تقضي أوقاتا رائعة في الدولة.
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