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إنييستا يشيد بتخصيص يوم للإعلام الرياضي في الكونغرس العالمي

11/16/2023 5:28:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا، إن تخصيص يوم للإعلام الرياضي في الكونغرس العالمي للإعلام، يعكس قيمة وأهمية الإعلام في صناعة الرياضة، واصفا المبادرة بأنها خطوة مهمة تلقي الضوء على حاضر ومستقبل هذا المجال.

وأضاف الدولي الإسباني، أن من المهم جدًا أن تتمكن اجتماعات يوم الإعلام الرياضي من مناقشة وتحديد أبرز اتجاهات وتوجهات وتحديات قطاع كرة القدم، متمنيًا للمشاركين في الكونغرس التوفيق في مناقشة تلك الموضوعات المهمة.

وأعرب إنييستا عن سعادته بتجربته باللعب في الإمارات، مشيرا إلى أن الدوري الإماراتي قوي ولا يمكن التنبؤ بالفائز في مبارياته.

واختتم بالقول إن الإمارات وطن للجميع وإن أسرته تقضي أوقاتا رائعة في الدولة.

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