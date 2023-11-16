تصفيات إفريقيا.. صلاح وزيزو يقودان تشكيل مصر أمام جيبوتي

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وتمثل مباراتي جيبوتي الليلة، وسيراليون الأحد المقبل، أهمية قصوة ومحطة مهمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في رحلة العودة إلى المونديال، الذي غابت عنه مصر خلال النسخة الماضية 2022.
وبات التأهل هدفاً لا بديل عنه لمنتخب مصر، خصوصاً مع تغيير نظام التأهل لكأس العالم 2026، الذي يتضاعف خلاله عدد مقاعد إفريقيا إلى 9.
ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مواجهة جيبوتي، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني أو (عمر كمال)
خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى محمد
الجدير بالذكر أن منتخب مصر أدى مرانه الأخير مساء أمس الأربعاء، حيث شارك به جميع اللاعبين المنضمين للقائمة.
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