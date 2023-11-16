تصفيات إفريقيا.. صلاح وزيزو يقودان تشكيل مصر أمام جيبوتي

يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتمثل مباراتي جيبوتي الليلة، وسيراليون الأحد المقبل، أهمية قصوة ومحطة مهمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في رحلة العودة إلى المونديال، الذي غابت عنه مصر خلال النسخة الماضية 2022.

وبات التأهل هدفاً لا بديل عنه لمنتخب مصر، خصوصاً مع تغيير نظام التأهل لكأس العالم 2026، الذي يتضاعف خلاله عدد مقاعد إفريقيا إلى 9.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مواجهة جيبوتي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني أو (عمر كمال)

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى محمد

الجدير بالذكر أن منتخب مصر أدى مرانه الأخير مساء أمس الأربعاء، حيث شارك به جميع اللاعبين المنضمين للقائمة.

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