إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في هجوم مسلح بالقدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص أحدهم بحالة حرجة في هجوم على حاجز أمني بالقدس.
وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم: "قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في غلاف مدينة القدس".
ووفقا لطاقم الإسعاف، "تم قتل اثنين من مطلقي النار ويجري البحث عن المشتبه به الثالث".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16112023000110011019ID1107437604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.