إصابة 5 إسرائيليين أحدهم بحالة حرجة في هجوم مسلح بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص أحدهم بحالة حرجة في هجوم على حاجز أمني بالقدس.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم: "قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في غلاف مدينة القدس".

ووفقا لطاقم الإسعاف، "تم قتل اثنين من مطلقي النار ويجري البحث عن المشتبه به الثالث".

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