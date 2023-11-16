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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 50 جندياً في غزة منذ بدء الحرب

11/16/2023 5:28:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل اثنين من جنوده، ما يرفع إلى 50 عدد الجنود القتلى في الحرب الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس الحصيلة الإجمالية، بعد مقتل جنديين في شمال قطاع غزة يوم أمس الأربعاء.

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