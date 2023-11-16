الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 50 جندياً في غزة منذ بدء الحرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 50 جندياً في غزة منذ بدء الحرب
التاريخ
11/16/2023 5:28:28 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل اثنين من جنوده، ما يرفع إلى 50 عدد الجنود القتلى في الحرب الدائرة في قطاع غزة مع حركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأكد متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس الحصيلة الإجمالية، بعد مقتل جنديين في شمال قطاع غزة يوم أمس الأربعاء.
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