طيران الإمارات تطلب 15 طائرة إيرباص A350 بـ 22 مليار درهم

أعلنت طيران الإمارات في معرض دبي للطيران، عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية A350-900، بقيمة 6 مليارات دولار (22 مليار درهم). وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من A350 إلى 65 طائرة.

ومع الطلبية الجديدة للناقلة، التزمت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، بمبلغ إجمالي 58 مليار دولار (212.8 مليار درهم)، لشراء 110 طائرات إضافية، بما في ذلك طلبيات البوينغ التي أعلنت في اليوم الأول، ما يؤهل الناقلة لمواصلة النمو في المستقبل.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «سوف توفر طائرات A350-900 لأسطولنا، مزيداً من الخيارات في ما يتعلق بالسعة والمدى. ويسرنا الإعلان عن طلبية إضافية من هذه الطائرات، ونخطط لنشر طائراتنا من طراز A350 لخدمة مجموعة من الأسواق الجديدة، بما في ذلك مهام طويلة المدى، تصل مدتها إلى 15 ساعة طيران من دبي. وسوف نعمل، بالتعاون الوثيق مع إيرباص ورولز رويس، لضمان أفضل كفاءة تشغيلية لطائراتنا، وأفضل تجربة طيران لعملائنا».

وأضاف سموه: «خططنا لجميع طلبيات طيران الإمارات، التي أعلناها هذا الأسبوع، بمنتهى العناية، لدعم نمونا المستقبلي، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي وضعها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك أن طيران الإمارات غالباً ما تكون أول تجربة لزوار دبي، ونريدها أن تكون الأفضل دائماً».

وقال كريستيان شيرير الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية: «نحتفل اليوم بمعلم آخر في العلاقات طويلة الأمد بين طيران الإمارات وإيرباص.. علاقات قامت على السعي الدؤوب للابتكار والكفاءة والتميز التشغيلي. وكما رسخت طائرة A380 مكانتها في قلب عمليات طيران الإمارات، فإننا فخورون أيضاً بأن طائرة A350 ستفعل ذلك في السنوات المقبلة».

ومن المقرر أن تنضم أول طائرة A350 إلى أسطول طيران الإمارات في أغسطس 2024. وبموجب الطلبية الجديدة، سوف تستمر طيران الإمارات في استلام طائرات A350 حتى عام 2028.

ومع طلبية شراء 95 طائرة بوينغ إضافية في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، يصل إجمالي طلبيات طيران الإمارات حالياً إلى 310 طائرات جديدة عريضة البدن.

وتشغل طيران الإمارات حالياً أسطولاً كاملاً من طائرات الجسم العريض، التي تتسم بالكفاءة والحداثة، يتكوّن من طائرات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وتخدم الناقلة من مركزها الرئيس في دبي، أكثر من 140 مدينة في القارات الست، وتقدم لعملائها خدمات حائزة جوائز على الأرض وفي الأجواء.

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