ريماك نيفيرا .. أسرع سيارة كهربائية تسير بالعكس

نجحت شركة صناعة السيارات الكهربائية فائقة القوة الكرواتية ريماك، في تطوير أسرع سيارة كهربائية تسير بالعكس في العالم، ونجحت في تحطيم الرقم القياسي المستمر منذ 22 عاماً.

واستطاع السائق جوران درانداك، قيادة السيارة ريماك نيفيرا بسرعة وصلت إلى 275.74 كيلومتراً في الساعة، في منشأة بابينبورغ لاختبارات السيارات في ألمانيا. كان الرقم القياسي السابق 165.08 كيلومتراً في الساعة، وسجلته السيارة كيترهام7 فايربليد.

في الوقت نفسه، قالت شركة ريماك إنها طورت هذه السيارة الكهربائية فائقة السرعة، بهدف المتعة فقط.

وقال ماتيا رينتش المهندس في ريماك «ظهر أثناء تطويرنا للسيارة نيفيرا، أنها قد تكون أسرع سيارة تسير بالعكس في العالم، لكننا كنا نضحك على هذا الأمر.. لكن الآن بدأنا الحديث عن كم المتعة التي سنحظى بها، عندما تجرب هذه السيارة».

وعلى عكس أي سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي تقليدي، فإن السيارة الكهربائية نيفيرا، لا تحتوي على صندوق تروس، حيث تدفع المحركات الكهربائية الأربعة معاً السيارة، إما إلى الأمام أو إلى الخلف.

ويعني هذا أن نفس القوة التي تدفع نيفيرا عند السير إلى الأمام، تدفعها عند السير للخلف، مع إمكانية وصولها إلى سرعة 160 كيلومتراً في الساعة خلال 3.21 ثوانٍ، وإلى 320 كيلومتراً في الساعة خلال أقل من 11 ثانية.

وقدمت شركة ريماك السيارة نيفيرا المحطمة للأرقام القياسية بلون أخضر زاهٍ، وأنتجت منها 12 نموذجاً فقط.

يذكر أن مقر شركة ريماك يوجد في إحدى ضواحي العاصمة الكرواتية زغرب، ولديها فروع في أنحاء أوروبا.

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