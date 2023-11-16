تسلا: تسليم أول شاحنة كهربائية خفيفة «سايبر تراك» نهاية نوفمبر

تستعد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا لتسليم شاحنتها الكهربائية الخفيفة، التي طال انتظارها سايبر تراك، يوم 30 نوفمبر الحالي، وذلك بعد أربع سنوات من الكشف عن نموذجها الاختباري لأول مرة.

يذكر أن إنتاج هذه الشاحنة المستقبلية بدأ في يوليو الماضي، لكنه كان تجريبياً. وكان من المقرر بدء تسليم الشاحنات للمشترين في سبتمبر الماضي، بحسب ما أعلنته تسلا في أبريل الماضي.

وبحسب مجلة السيارات الأمريكية، كار أند درايفر، ستكون سايبر تراك تحدياً مهماً للشاحنات الخفيفة الأكثر مبيعاً.

ومن المقرر أن تبيع الشركة ثلاث فئات من الشاحنة، بمحرك واحد على العجلات الخلفية كفئة أولى، وفئة أخرى ذات محرك ثلاثي، مع نظام حركة ذي دفع رباعي كأعلى فئة.

وبحسب التقرير ربع السنوي لشركة تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تم حجز أكثر من مليون شاحنة طراز سايبر تراك.

وإذا تحولت جميع هذه الحجوزات إلى طلبيات فعلية، ستظل تسلا تعمل لسنوات حتى تلبي هذا الطلب القوي، لأن الطاقة الإنتاجية حالياً، تقدر بحوالي 125 ألف شاحنة سنوياً.

ورغم ذلك، تظل هناك علامات استفهام كبيرة حول الثمن الفعلي للشاحنة، التي تم الكشف عن نموذجها الاختباري في نوفمبر 2019. وقال ماسك إن إنتاج سايبر تراك صعب للغاية، بسبب ارتفاع التكاليف. وتتوقع مجلة كار أند درايفر، أن يبدأ سعر التجزئة للشاحنة من 70 ألف دولار.

وقال ماسك مؤخراً: «أريد فقط تهدئة التوقعات بشأن سايبر تراك.. إنها منتج عظيم، لكن من الناحية المالية، ستستغرق ما بين عام وعام ونصف لكي تحقق تدفقات نقدية إيجابية كبيرة».

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