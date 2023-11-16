تجنباً لإغلاق الحكومة.. الكونغرس الأمريكي يصادق على حزمة إنفاق مؤقتة

تجنب مجلس الشيوخ الأمريكي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة، بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت، وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، ليصبح قانوناً، قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى التصويت لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد على 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي، الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.

وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في ​​الثالث من أكتوبر، ما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.

لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلاً على شهرين، إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير.

وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية، حتى ذلك التاريخ، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير.

ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل، المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، وأمن الحدود الأمريكية.

ويوفر مشروع القانون رقعة تمويلية تمتد إلى العام المقبل، عندما يكون مجلسا النواب والشيوخ مجبرين على مواجهة - وبطريقة ما التغلب على - الخلافات الكبيرة بينهما بشأن مستويات التمويل.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في مؤتمر صحافي بعد إقرار مشروع القانون «هذا العام، لن يكون هناك إغلاق لمؤسسات حكومية».

وتحافظ حزمة الإنفاق على التمويل الحكومي عند المستويات الحالية لمدة شهرين إضافيين تقريباً، بينما يتم التفاوض على حزمة طويلة الأجل. فهو يقسم المواعيد النهائية لتمرير مشاريع قوانين المخصصات المالية للعام بكامله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية، و2 فبراير لوكالات أخرى، ما يخلق موعدين نهائيين، حيث سيكون هناك تهديد بإغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية.

لم يكن النهج المكون من خطوتين مفضلاً لدى الكثيرين في مجلس الشيوخ، رغم أن الجميع، ما عدا ديمقراطي واحد و10 جمهوريين، أيدوه، لأنه يضمن عدم إغلاق مؤسسات الحكومة في الوقت الحالي.

ولا يشمل مشروع قانون الإنفاق أيضاً طلب البيت الأبيض الحصول على حوالي 106 مليارات دولار مساعدات في وقت الحرب لإسرائيل وأوكرانيا، بالإضافة إلى التمويل الإنساني للفلسطينيين، وطلبات تكميلية أخرى.

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