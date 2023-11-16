«بتكوين» قرب أعلى مستوى في عام ونصف بدعم الصناديق المتداولة

لامس سعر «بتكوين» 38 ألف دولار، وهو مستوى بلغته آخر مرة خلال مايو 2022، في ظل صعود متواصل، بفضل توقعات طلب جديد على العملة المشفرة من الصناديق المتداولة بالبورصة.

ارتفع أكبر أصل مشفر 6 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجرى تداوله عند 37843 دولاراً خلال التداولات، ليستمر في انتعاشه منذ بداية العام، مسجلاً صعوداً نسبته 129 %، بعد التراجع خلال 2022. كما صعدت مجموعة من العملات المشفرة الأصغر، على غرار «إيثريوم»، المصنفة كثاني أكبر عملة مشفرة.

بينما أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أمس، مرة أخرى، إصدار قرار يتعلق بالموافقة على أول صندوق أمريكي متداول بالبورصة، يستثمر مباشرة في «بتكوين»، تتوقع «بلومبرغ إنتليجنس»، إعطاء الضوء الأخضر لإطلاق مجموعة من هذه الصناديق بحلول يناير المقبل. ستسهل صناديق الاستثمار المتداولة على المؤسسات الاستثمارية وصغار المستثمرين، الاستثمار في العملة المشفرة.

كما أسفرت الرهانات على رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة عن صعود أسعار العملات المشفرة، والتي يمكن أن تكون حساسة للتغيرات في مستوى السيولة بالأسواق المالية.

وقال زاك باندل، المدير العام لوحدة بحوث شركة «غرايسكيل إنفستمنتس»: «يمكن أن يتواصل تعافي تقييمات العملات المشفرة، إذا وصلت أسعار الفائدة الحقيقية ذروتها، وما زلنا نتوقع إحراز تقدم على صعيد الحصول على موافقات بتدشين صناديق استثمار متداولة بالبورصة الفورية بالسوق الأمريكية».

تكمن إحدى معضلات المستثمرين في ما إذا كان ارتفاع «بتكوين» العام الحالي، يحد فعلاً من التأثير المحتمل لصناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة الفورية.

الموافقة قد «تؤثر في السعر»، ولكن السؤال يتمثل في مقدار التدفق المالي الذي ستجذبه صناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة، وفق سي تشونغ، الرئيس التنفيذي لشركة مزودة لمؤشر أصول مشفرة «سي بي بنشماركس».

وقال إن فوائد التنويع تقود النقاش حول استثمارات «بتكوين»، نظراً لافتقار الرمز المشفر للارتباط مع أصول على غرار الأسهم، على مدى فترات زمنية أطول.

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