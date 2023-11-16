رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية "وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين".

وشغلت سعادتها سابقاً منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل ووكيل وزارة مساعد لشؤون العمالة المساعدة في الوزارة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بمكاتب وتراخيص العمل، وأسهمت في تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمل والعمالة المساعدة في الدولة، وإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة لرفع كفاءة سوق العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز