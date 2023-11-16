أجبرها على العمل أثناء فترة الحمل.. نيمار مطلوب أمام الجنايات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، لأزمة جديدة تعود إلى فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، الذي انتقل منه إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن سيدة برازيلية تبلغ 35 عاما قدمت شكوى أمام محكمة العمل في باريس ضد نيمار دا سيلفا، لعدم حصولها على راتبها.
وتدعي السيدة أنها كانت تعمل بشكل غير معلن في منزل نيمار بين يناير/ كانون الثاني 2021 وأكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتطالب اللاعب بالحصول على 368 ألف يورو.
وقالت السيدة إنها كانت تعمل 7 أيام في الأسبوع لدى نيمار، وبمعدل يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى إجبارها على العمل قبل أسبوعين من ولادة طفلها.
وأشارت السيدة إلى أنها سبق أن هددت اللاعب البرازيلي بإحالة القضية إلى محكمة جنائية، خصوصا أنها لم تعد إلى عملها بعد الولادة.
وأوضحت أنها لم تحصل على إجازة أو إجازة مدفوعة الأجر أو متابعة طبية لحملها، كما أنها اضطرت للذهاب إلى بنوك الطعام لإعالة أسرتها عقب الولادة.
وأرسل محامو العاملة خطابا إلى نيمار للاتفاق على تسوية مالية، لكن الرسالة لم يتم الرد عليها، لذلك رفع المحامون القضية إلى محكمة العمل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16112023000110011019ID1107437596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.