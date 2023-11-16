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أجبرها على العمل أثناء فترة الحمل.. نيمار مطلوب أمام الجنايات

11/16/2023 5:28:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، لأزمة جديدة تعود إلى فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، الذي انتقل منه إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن سيدة برازيلية تبلغ 35 عاما قدمت شكوى أمام محكمة العمل في باريس ضد نيمار دا سيلفا، لعدم حصولها على راتبها.

وتدعي السيدة أنها كانت تعمل بشكل غير معلن في منزل نيمار بين يناير/ كانون الثاني 2021 وأكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتطالب اللاعب بالحصول على 368 ألف يورو.

وقالت السيدة إنها كانت تعمل 7 أيام في الأسبوع لدى نيمار، وبمعدل يصل إلى 60 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى إجبارها على العمل قبل أسبوعين من ولادة طفلها.

وأشارت السيدة إلى أنها سبق أن هددت اللاعب البرازيلي بإحالة القضية إلى محكمة جنائية، خصوصا أنها لم تعد إلى عملها بعد الولادة.

وأوضحت أنها لم تحصل على إجازة أو إجازة مدفوعة الأجر أو متابعة طبية لحملها، كما أنها اضطرت للذهاب إلى بنوك الطعام لإعالة أسرتها عقب الولادة.

وأرسل محامو العاملة خطابا إلى نيمار للاتفاق على تسوية مالية، لكن الرسالة لم يتم الرد عليها، لذلك رفع المحامون القضية إلى محكمة العمل.

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