مجموعة الفطيم للسيارات تطلق منظومة شاملة للنقل الكهربائي وخدماته

في عصرٍ تتسارع فيه موجة التطور والتكنولوجيا والثورات الرقمية والإلكترونية، والتوجه نحو زمن أكثر استدامة، أطلقت مجموعة الفطيم للسيارات أول شركة من نوعها للنقل الكهربائي لتعيد رسم ملامح قطاع النقل على مستوى دولة الإمارات كاملة. وهذه الخطة توسّعت لتطال كافة الخدمات المرتبطة بالنقل الكهربائي. التفاصيل كاملة في ما يلي.

يشهد اليوم قطاع النقل الكهربائي تطوراً سريعاً في دولة الإمارات، وذلك لما توليه الدولة من أهمية كبيرة للاتجاه نحو الحلول المستدامة، خاصّةً بعد إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة فيها. ففي الواقع، يفكّر 30% من سكان الدولة باقتناء مركبة كهربائية للإسهام في عملية التحوّل الأخضر. وجاءت مشاريع مجموعة الفطيم الرائدة لترسّخ مبادرات الاستدامة، خاصةً بعد إطلاقها لشركة النقل الكهربائي، وهي الوكالة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات لحلول النقل الكهربائي.



ومن أهداف شركة الفطيم الجديدة للنقل الكهربائي تغيير نظرة الأفراد تجاه المركبات الكهربائية، وتقديم أفضل تجارب القيادة المستدامة والعصرية لهم. ولا تكتفي شركة الفطيم للنقل الكهربائي بتأمين المركبات، بل تزوّد الزبائن بمجموعة كاملة متكامة من الحلول والخدمات. ففي هذا الإطار، تمّ توقيع شراكة مع شركة سيمنز الرائدة عالمياً في القطاع التقني وذلك بهدف إنشاء محطات Charge2Moov لشحن السيارات من مختلف طرازات المركبات الكهربائية. وتأتي محطات الشحن مع ضمان يمتد لخمسة أعوام، وتشمل خدمات عديدة تبدأ من الشواحن السريعة في المحطات وصولاً إلى الوحدات الجدارية المثبتة في المنزل.

أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط



في ظلّ خطة بناء منظومة كاملة متكاملة للسيارات الكهربائية في الإمارات، لم تكتفِ مجموعة الفطيم بإطلاق شركة النقل الكهربائي، بل افتتحت أيضاً أول مركز لتدريب فنيي السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، وهو حاصل على اعتماد معهد صناعة السيارات. ويهدف افتتاح هذا المركز إلى توفير الخبرات اللازمة للتعامل مع السيارات الكهربائية وتقديم خدمات الدعم عالية الجودة، وذلك لكسب ثقة الزبائن ودفعهم إلى اعتماد حلول النقل الكهربائية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثمار الضخم هو الأول في الشرق الأوسط، ويقدّر بملايين الدراهم، وهو يمكّن فنيي السيارات الكهربائية في المركز بالحصول على تدريب شامل من قبل مدربين معتمدين من معهد صناعة السيارات، ويغطّي التدريب كل الجوانب الكهربائية والمهارات، بدءاً من تقنيات نقل الحركة الكهربائية، ووصولاً إلى أنظمة إدارة البطاريات والتشخيص القائم على البرمجيات. وهذا التدريب يمكّن الفنيين من الحصول على شهادات معتمدة من معهد صناعة السيارات، الأمر الكفيل بمنح الزبائن الثقة والطمأنينة من حيث نوعية وجودة الخدمات المؤمنة لهم ولسياراتهم الكهربائية.

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