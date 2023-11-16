إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح مع منتخب مصر

يفتتح منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بمواجهة جيبوتي، اليوم الخميس، ثم سيراليون في ليبيريا، الأحد المقبل، ويتطلع الفراعنة للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة، بعدما شاركوا من قبل في نسخ 1934 و1990 و2018.

ولعب محمد صلاح قائد منتخب مصر، 20 مباراة مع الفراعنة بتصفيات كأس العالم سجل خلالها 11 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ويترقب نجم ليفربول رقماً تاريخياً في مباراتي جيبوتي وسيراليون، بالوصول إلى صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، حيث يتصدر الترتيب حالياً محمد أبو تريكة برصيد 14 هدفاً، ويأتي في الوصافة عمرو زكي بـ 12 هدفاً، ثم صلاح بـ 11 هدفاً، ويحتاج صلاح إلى تسجيل 4 أهداف للوصول إلى صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل 6 أهداف، ثم شارك في تصفيات كأس العالم 2018 وسجل 5 أهداف، إلا إنه لم ينجح في التسجيل بتصفيات مونديال 2022.

ويحتل محمد صلاح حالياً المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 51 هدفاً، خلف الهداف التاريخي حسام حسن صاحب الـ 68 هدفاً.

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