«دبي باركس» وريال مدريد يكشفان النقاب عن أول متنزه ترفيهي مستوحى من عالم الكرة

كشفت «دبي باركسTM آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ونادي ريال مدريد الإسباني، عن اسم أول متنزه مستوحىً من النادي الإسباني العريق وهو“ريال مدريد ورلد"، حيث سيكون محبو الرياضة والعائلات والأصدقاء على موعد مع تجارب حماسية في هذا المتنزه الترفيهي الذي يزخر بمجموعة من الألعاب ومناطق الجذب والتجارب المميزة إضافة إلى فرص للمشاركة من جانب الجمهور للاحتفاء بالساحرة المستديرة وكرة السلة أيضاً على طريقة نادي ريال مدريد العريق.

وستأخذ هذه الوجهة الجديدة الزوار والضيوف من كافة الأعمار، في رحلة شيقة لاستكشاف ماضي وحاضر ومستقبل النادي والتعرف على قيم النادي و على روح الفوز التي يمتاز بها عناصره، وكذلك معرفة المزيد عن أساطيره عبر الحقب المختلفة للنادي، كما ستسلط الضوء على العديد من أبرز الإنجازات الكبرى التي جعلت من نادي ريال مدريد أسطورة حية، سواء في المنافسات الرياضية أو فيما يتعلق بمساهماته وتأثيره الاجتماعي.

كما يستعد "ريال مدريد ورلد" لاحتضان مجموعة من التجارب الحماسية التي تناسب جميع الأعمار، بدايةً من ألعاب الركوب المثيرة والوجهات العائلية الاستثنائية، والمطاعم والمتاجر التي تحمل اسم ريال مدريد، والتي ستضم تشكيلة فريدة من المنتجات الرسمية التي تحتفي بالتاريخ العريق للنادي، ليكون المتنزه الوجهة المثالية لمن يتطلعون لتجارب تثري أوقاتهم حماساً ومتعةً.



وتعد «دبي باركسTM آند ريزورتس» أول وجهة ترفيهية في العالم، تعلن عن شراكة كبرى مع نادي ريال مدريد، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة، والتي تشمل معلومات عن الأفعوانيات والمطاعم التي تحمل اسم ريال مدريد، إلى جانب متجر التجزئة الرسمي للنادي وألعاب المهارات التفاعلية التي ستغدو جزءاً من هذه الوجهة الجديدة.





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