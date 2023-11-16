الجيش الإسرائيلي يعلن «السيطرة العملياتية» على ميناء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال الجيش في بيان إن قواته تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حركة حماس، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى".





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