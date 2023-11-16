الجيش الإسرائيلي يعلن «السيطرة العملياتية» على ميناء غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، وهو جزء رئيسي من البنية التحتية في القطاع المحاصر، في اليوم الحادي والأربعين من الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال الجيش في بيان إن قواته تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كان يخضع لسيطرة حركة حماس، مؤكدا "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى".
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