أنور قرقاش: قرار مجلس الأمن بإقامة هدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة بالخطوة الإيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد قرقاش أنه من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة ايجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والاصدقاء من أجل ايجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة.».

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