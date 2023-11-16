الإمارات تقيم 3 محطات تحلية لتزويد غزة بالمياه

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اعتزامها إقامة 3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح داخل قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتصل القدرة الإنتاجية لكل محطة إلى 200 ألف جالون يومياً بإجمالي 600 ألف جالون، يستفيد منها 300 ألف شخص يومياً.

وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لمواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي تواجههم حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن عملية“الفارس الشهم 3” انطلقت في الخامس من نوفمبر الجاري بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، علاوة على فتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة - أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.ش

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