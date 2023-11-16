المبيدات الحشرية تؤثر على خصوبة الرجل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت مراجعة حديثة لبيانات 25 دراسة بأن التعرض للمبيدات الحشرية بقوة يرتبط بانخفاض تركيزات الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وأشار البحث إلى فئتين من المبيدات الحشرية يتم استخدامهما على نطاق واسع، هما: الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل.

وقالت الباحثة لورين إليس من جامعة نورث إيسترن: "إن فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية، نظراً لوجودها في كل مكان في البيئة والمخاطر الإنجابية الموثقة".

وغطت بيانات الدراسات الـ 25 فترة 50 عاماً من استخدام المبيدات الحشرية وتأثيراتها، ونُشر البحث في دورية "إنفيرومنتال هيلث".

وأشارت الدراسة إلى أن "المبيدات الحشرية هي مصدر قلق للصحة العامة، وجميع الرجال قد يتعرضون لها من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة".

ودعت النتائج الرجال الذين يعملون مع المبيدات الحشرية إلى ارتداء ملابس واقية، وتجنب ملامسة الجلد، لحماية القدرة الإنجابية لديهم.