المبيدات الحشرية تؤثر على خصوبة الرجل

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- Khaberni) خبرني - أفادت مراجعة حديثة لبيانات 25 دراسة بأن التعرض للمبيدات الحشرية بقوة يرتبط بانخفاض تركيزات الحيوانات المنوية لدى الرجال.
وأشار البحث إلى فئتين من المبيدات الحشرية يتم استخدامهما على نطاق واسع، هما: الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل.
وقالت الباحثة لورين إليس من جامعة نورث إيسترن: "إن فهم كيفية تأثير المبيدات الحشرية على تركيز الحيوانات المنوية لدى البشر أمر بالغ الأهمية، نظراً لوجودها في كل مكان في البيئة والمخاطر الإنجابية الموثقة".
وغطت بيانات الدراسات الـ 25 فترة 50 عاماً من استخدام المبيدات الحشرية وتأثيراتها، ونُشر البحث في دورية "إنفيرومنتال هيلث".
وأشارت الدراسة إلى أن "المبيدات الحشرية هي مصدر قلق للصحة العامة، وجميع الرجال قد يتعرضون لها من خلال استهلاك الأغذية والمياه الملوثة".
ودعت النتائج الرجال الذين يعملون مع المبيدات الحشرية إلى ارتداء ملابس واقية، وتجنب ملامسة الجلد، لحماية القدرة الإنجابية لديهم.
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