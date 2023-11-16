سجل غينيس للأرقام القياسية يحتفي بذوي المهارات الفائقة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قضى البريطاني بول سويفت معظم حياته يقود أي شيء يسير بإطارين فقط إذ بدأ هذا الأمر عندما كان يقود جزازة العشب في الحديقة، والآن أصبح من بين أصحاب المهارات الفائقة الذين احتفت بهم موسوعة جينيس في اليوم العالمي للأرقام القياسية اليوم الخميس.





تعلّم سويفت قيادة شاحنة صغيرة على إطارين فقط وتمكن من تحقيق رقم قياسي عندما قطع بمهارة فائقة مسافة 88 سنتيمترا في منطقة وعرة بمضمار سباق سيلفرستون في بريطانيا.

وقال سويفت "كنت أقود على إطارين فقط منذ كنت في السابعة من عمري وبدأ معي الأمر بجزازة العشب في الحديقة لذا فإن تحقيق رقم قياسي عالمي معترف به أمر رائع".

وقال كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي كان حاضرا لتحكيم الرقم القياسي الذي حققه سويفت إن موضوع هذا العام عن المهارات الفائقة.

وأضاف "يوم غينيس للأرقام القياسية هو احتفال عالمي بالتميز".

ومن بين الذين نالوا الإشادة في هذه المناسبة فريق من اليابان. حقق هذا الفريق رقما قياسيا في القفز المتتالي على اليدين على الطريقة الهولندية بواسطة شخصين وهو عبارة عن القفز فوق الحبال أثناء الارتكاز على اليدين.

وفي الوقت نفسه، تفتخر الولايات المتحدة بهنري كابيلوس الذي يحمل ثمانية أرقام قياسية عالمية بعد أن حقق أعلى قفزة خلفية بعصا بوجو حيث وصل ارتفاع القفزة إلى 3.07 متر.

وقال كابيلوس "ينتابني شعور رائع حيال الأمر ما يجعلني أرغب في أن أصل إلى عشرة أرقام قياسية لذا يتعين عليّ التفكير في تحقيق المزيد".