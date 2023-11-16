الشيوخ الأميركي يوافق على الموازنة لتجنب إغلاق الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي.



وأنتهى تصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 صوتاً، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار .

وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من أكتوبر الماضي، ما جعل المجلس بلا قيادة لـ 3 أسابيع.

