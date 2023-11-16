الشيوخ الأميركي يوافق على الموازنة لتجنب إغلاق الحكومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي.
وأنتهى تصويت لصالح مشروع القانون بأغلبية 87 صوتا مقابل 11 صوتاً، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار .
وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في الثالث من أكتوبر الماضي، ما جعل المجلس بلا قيادة لـ 3 أسابيع.
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