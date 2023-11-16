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سفير إسرائيل بواشنطن يعارض وضع غزة تحت رقابة الأمم المتحدة

11/16/2023 5:16:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- انتقد سفير إسرائيل في واشنطن مايكل هيرزوغ، اقتراح ألمانيا بنقل قطاع غزة إلى سيطرة الأمم المتحدة بعد انتهاء النزاع هناك، وبرر ذلك بعدم وجود تجربة إيجابية لدى بلاده في هذا المجال.

وأضاف السفير في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "لا أعتقد أن نموذج الأمم المتحدة هو النموذج الأفضل لأننا لا نملك تجربة جيدة في العمل مع القوات التابعة للأمم المتحدة".

وأشار سفير إسرائيل إلى أن مثل هذا القرار سيكون "مسيسا للغاية والجميع يفهم ذلك".

وتابع هيرزوغ: "هناك حاجة إلى قوات برية فعالة يمكنها التعامل مع الإرهابيين وبنيتهم ​​التحتية. هذا ما نتوقعه. هناك عدة نماذج [لتنفيذ هذه الخطة]".

وشدد السفير على أن العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستستغرق "أسابيع".

وقال: "حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من عملياتنا، ستظل هناك بنية تحتية عسكرية إرهابية يجب التعامل معها. ولذلك، سيتعين على إسرائيل أن تواصل عملياتها العسكرية في غزة لفترة غير محددة. لكننا منفتحون على دخول قوى أخرى إلى هناك - إقليمية ودولية".

وفي تعليق لصحيفة بوليتيكو، وصف عبد الرحيم الفرا رئيس البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ الاقتراح الألماني بأنه غير مقبول، وأشار إلى أن دور الأمم المتحدة هو حماية حدود الدولتين مستقبلا.

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