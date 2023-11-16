أنقرة: سنواصل جهودنا لنقل المرضى من غزة إلى تركيا

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها من أجل نقل المرضى من قطاع غزة إلى أراضيها للعلاج.

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة أنقرة عقب وصول طائرتين تقلان عددا من مرضى السرطان ومرافقيهم بعد إخراجهم من غزة إلى مصر، أشار قوجة إلى "نقل 27 مريضا و13 مرافقا من غزة إلى تركيا عبر مصر في نتيجة دبلوماسية صحية دولية وإجراءات ميدانية".

وقال إن نقل هؤلاء المرضى إلى تركيا يعتبر خطوة مهمة، مشددا على "أننا سنواصل بكل حزم جهودنا في نقل المرضى (من غزة) إلى تركيا".

ومنذ أيام، تتعرض سائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة "حماس" والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، وصلت طائرتان إلى مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قادمتين من مطار العريش في مصر، وعلى متنهما عدد من مرضى السرطان الفلسطينيين ومرافقيهم.

المصدر: "الأناضول"



