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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

11/16/2023 5:16:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر
يوم السبت الموافق 18/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من مدينة البيرة وتشمل: مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، عمارة ناجح المالكي.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.


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