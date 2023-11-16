إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر
يوم السبت الموافق 18/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
أجزاء من مدينة البيرة وتشمل: مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، عمارة ناجح المالكي.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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