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السعودية تدعو لتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت الصحية

11/16/2023 5:16:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة ورفضها الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية.

‌‎وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

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