السعودية تدعو لتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت الصحية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN- أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة ورفضها الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي اليوم الخميس، ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
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