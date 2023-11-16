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اجتماع لمناقشة ترتيبات أعياد الميلاد المجيدة في ظل الحرب على غزة

11/16/2023 5:16:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-
دعى رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا، اليوم الإثنين، إلى اجتماع لمناقشة ترتيبات موسم عيد الميلاد المجيد في ظل الحرب على غزة.

وتم إتخاذ قرار باقتصار أعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية، وتنظيم فعاليات من أجل ايصال رسائل احتجاجية رافضة للعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تكون أنظار العالم مركزة على مهد المسيح في هذه الفترة.



وضم الاجتماع مدير مكتب الرئيس منطقة الجنوب رنا ملحم، وصالح صبح مدير عام مكتب محافظ بيت لحم ورئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس ونائب رئيس بلدية بيت ساحور د. الياس اسعيد وممثلوا اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس جهاد خير ورائد حنانيا، وممثلين عن رجال الدين والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الكشفية ومدير عام البلدية
أنطون مرقص وعدد من أعضاء المجلس البلدي.


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