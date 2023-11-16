اجتماع لمناقشة ترتيبات أعياد الميلاد المجيدة في ظل الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN-
دعى رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حنانيا، اليوم الإثنين، إلى اجتماع لمناقشة ترتيبات موسم عيد الميلاد المجيد في ظل الحرب على غزة.
وتم إتخاذ قرار باقتصار أعياد الميلاد المجيدة على الشعائر الدينية، وتنظيم فعاليات من أجل ايصال رسائل احتجاجية رافضة للعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تكون أنظار العالم مركزة على مهد المسيح في هذه الفترة.
وضم الاجتماع مدير مكتب الرئيس منطقة الجنوب رنا ملحم، وصالح صبح مدير عام مكتب محافظ بيت لحم ورئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس ونائب رئيس بلدية بيت ساحور د. الياس اسعيد وممثلوا اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس جهاد خير ورائد حنانيا، وممثلين عن رجال الدين والأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الكشفية ومدير عام البلدية
أنطون مرقص وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
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