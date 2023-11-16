مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا في مسافر يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الخميس، ترافقهم آليات ثقيلة، في شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس للوكالة الرسمية، إن مجموعة من المستعمرين تقوم بشق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في مسافر يطا، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "ماعون" كما هو مخطط له، ويزيد طوله عن 12 كم، لربط المستعمرتين مع بعضهما، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.
وأضاف، أنه في حال تطبيق هذا المخطط الاستيطاني فسيتم عزل منطقة مسفرة يطا عما يُعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ما يعني خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق والتضييق عليهم، لصالح توسعة الاستيطان.
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