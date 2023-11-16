مستعمرون يشقون طريقا استيطانيا في مسافر يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شرع مستعمرون، اليوم الخميس، ترافقهم آليات ثقيلة، في شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس للوكالة الرسمية، إن مجموعة من المستعمرين تقوم بشق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في مسافر يطا، يبدأ من مستعمرة "أفيجال" وصولا إلى مستعمرة "ماعون" كما هو مخطط له، ويزيد طوله عن 12 كم، لربط المستعمرتين مع بعضهما، ما يعني السيطرة على ما يزيد على 13 ألف دونم من أراضي المواطنين.

وأضاف، أنه في حال تطبيق هذا المخطط الاستيطاني فسيتم عزل منطقة مسفرة يطا عما يُعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ما يعني خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق والتضييق عليهم، لصالح توسعة الاستيطان.