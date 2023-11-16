الإصلاح النيابية تدين الاعتداء الغاشم على المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Amman Net) أصدرت كتلة الإصلاح النيابية الخميس بيان حول الاعتداء الصهيوني الذي تعرض له المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وقد جاء في نص البيان:

تدين كتلة الإصلاح النيابية بأشد العبارات وأقصى درجات الغيظ الاعتداء الجبان الآثم والقصف الذي وقع في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة على يد العدو الصهيوني، والذي نتج عنه إصابة عدد من أبناء قواتنا المسلحة الأردنية العاملين في المستشفى.

إن المستشفى الميداني الأردني عنوان حضور أردني للقيام بالواجب الشرعي تجاه أهلنا وإخوتنا الصامدين في غـ.ـزة هاشم، غزة العز والمجد والتضحيات التي تتعرض لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في ظل صمت الشرعية الدولية الظالمة، وإن العاملين فيه طوال مدة وجوده منذ العام ٢٠٠٩ يؤدون واجبهم بكل شجاعة واقتدار، وهم امتداد لرسالة حملتها أجيال من إخوتهم الجنود بكل أمانة، ودافع عنها الأبطال على أسوار القدس وفي معركة الكرامة، ولن تثنيهم أساليب الترهيب والتهديدات والقصف عن واجبهم ومهمتهم العظيمة المشرفة.

إننا أمام هذا المشهد الجديد من وحشية العدو الصهيوني وجرائمه المتواصلة تجاه أهلنا في غزة نطالب الحكومة بالعمل على أخذ الخطوات اللازمة والعملية السريعة لردع العدو ووقفه عند حده، وأن تضاعف جهودها العربية والدولية لوقف الحرب وسيل الدماء في قطاع غزة.

كما نطالب الحكومة بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني ووقف وإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني فورا.

إننا نقف صفا واحدا خلف كل جهد حقيقي لمواجهة الإرهاب الصهيوني والتصدي له، وإن الإدانة الحكومية لما جرى لا تكفي وحدها ولا تفي، وإن اللحظة الراهنة تستدعي خطوات متقدمة تتناسب ومستوى الحدث، وتصون الدم الأردني الطاهر وتحفظ أرواح أبناء القوات المسلحة، كما تصون وتحفظ دم وأرواح أهلنا العزيزة في غـ.ـزة هاشم.

إن الحكومة مطالبة بتقديم شكاوى لدى الجهات والمنظمات والمحاكم الدولية المختصة ضد جرائم العدو الوحشية في قطاع غزة، ومن ضمنها جريمة الاعتداء على كوادر المستشفى الميداني الأردني، فما يجري من جرائم وتعديات فاق ما عرفه البشر من وحشية، ومن شأنها الاخلال بالأمن والسلم العالميين، وهي تثبت أن هذا العدو مستمر في خرق كافة التشريعات والعهود والمواثيق الدولية.

ختامًا، نزجيها تحية اعتزاز وإكبار وفخار للأشاوس الأبطال في المستشفى الميداني الأردني، ونسأل الله الشفاء العاجل لجرحاهم والسلامة لهم.

الرحمة للشهداء في غزة الصمود، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر للمقاومة...

وحفظ الله الأردن درعا وسندا لأمته وطنا عزيزا حرا ترعاه عناية الرحمن