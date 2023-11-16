المدير العام لمستشفيات قطاع غزة: طالبنا بنقل المرضى إلى مصر

المدير العام لمستشفيات قطاع غزة: طالبنا بنقل المرضى إلى مصر
التاريخ
11/16/2023 5:16:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
قال المدير العام لمستشفيات قطاع غزة ، محمد زقوت، إنهم طالبوا بنقل المرضى إلى مصر نظرًا لعدم وجود طاقة استيعابية.
وأضاف زقوت أن بعض المنظمات تقوم باتصالات لإخراج جميع المرضى من مجمع الشفاء.
وكانت قد اعلنت هيئة المعابر والحدود عن اسماء 155 مريضا بالسرطان سيتم نقلهم غدا من غزة عبر معبر رفح .
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