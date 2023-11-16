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المدير العام لمستشفيات قطاع غزة: طالبنا بنقل المرضى إلى مصر

11/16/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمستشفيات قطاع غزة ، محمد زقوت، إنهم طالبوا بنقل المرضى إلى مصر نظرًا لعدم وجود طاقة استيعابية.


وأضاف زقوت أن بعض المنظمات تقوم باتصالات لإخراج جميع المرضى من مجمع الشفاء.

وكانت قد اعلنت هيئة المعابر والحدود عن اسماء 155 مريضا بالسرطان سيتم نقلهم غدا من غزة عبر معبر رفح .

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