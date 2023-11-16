لجان المخيمات تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني

لجان المخيمات تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني
التاريخ
11/16/2023 5:16:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى الأردني الميداني في غزة .
وأوضحت اللجان في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية طالما قدمت البطولات والتضحيات والشهداء دفاعا عن فلسطين والأشقاء الفلسطينيين .
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