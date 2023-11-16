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لجان المخيمات تستنكر الاعتداء على المستشفى الأردني الميداني

11/16/2023 5:16:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية، اعتداء قوات الاحتلال على المستشفى الأردني الميداني في غزة .
وأوضحت اللجان في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية طالما قدمت البطولات والتضحيات والشهداء دفاعا عن فلسطين والأشقاء الفلسطينيين .

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