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تحرك عاجل من السيسي بعد رسالة طفل فلسطيني - فيديو

11/16/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان الطفل الفلسطيني المصاب قد أثار تعاطفا كبيرا بعدما وجه رسالة قال فيها "كلموا المصريين يخلوني أمشي".
ويعاني الطفل الصغير من بتر قدمه نتيجة قصف منزل عائلته، حيث استشهد بعض أفرادها وأصيب آخرون.


روسيا اليوم

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