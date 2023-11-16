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الأردن يشارك في لقاء مع مفوض حقوق الإنسان بشأن الحرب على غزة

11/16/2023 5:16:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمقر المفوضية في جنيف، وفدا من الشبكة العربية ‏للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وشارك الأردن في اللقاء كعضو في الشبكة ممثلا برئيسة مجلس الأمناء للمركز ‏الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، لمناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على قطاع غزة.‏

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