الأردن يشارك في لقاء مع مفوض حقوق الإنسان بشأن الحرب على غزة

الأردن يشارك في لقاء مع مفوض حقوق الإنسان بشأن الحرب على غزة
التاريخ
11/16/2023 5:16:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمقر المفوضية في جنيف، وفدا من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وشارك الأردن في اللقاء كعضو في الشبكة ممثلا برئيسة مجلس الأمناء للمركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، لمناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على قطاع غزة.
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