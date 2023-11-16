الاحتلال يحول المنطقة المحيطة بمجمع الشفاء في غزة لمنطقة عسكرية مغلقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت فضائية الجزيرة، عن صحفي متواجد في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، أن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ صباح اليوم.



وقال إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، لا يستطيع أحد الوصول إليها.



وكانت قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف واسعة في محيط مستشفى الشفاء فجر اليوم، بعد أن اقتحمته لأكثر من 18 ساعة يوم أمس الأربعاء.

