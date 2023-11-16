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مفوض أممي: ندعو إلى تحقيق دولي بشأن الانتهاكات في غزة

11/16/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، محذّرا من وضع "متفجّر" في الضفة الغربية المحتلة.


وتحدث تورك في إحاطة إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الانساني الدولي، أيا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقا معمّقا ومحاسبة شاملة"، مؤكدا وجود "حاجة إلى تحقيق دولي".


وأعرب المفوض عن "قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية".


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