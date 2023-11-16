محمد منير يطرح أغنية 'يا فلسطيني' - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل محمد منير دعمه القضية الفلسطينية، حيث طرح أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطيني" مساء يوم الثلاثاء، عبر "يوتيوب"، تضامنًا مع أهالي غزة.
محمد منير، قال في بيانٍ صحفي، "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم، لا أملك غير حنجرتي لأساندهم بها، فتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه".
هذه الأغنية، ليست الأولى في مسيرة محمد منير، الذي يدعم فيها القضية الفلسطينية، فقد سبق وقدم عدة تجارب من قبل، منها "اتحدى لياليك يا غروب"، و"القدس"، و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".
ET بالعربي
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