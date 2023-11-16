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محمد منير يطرح أغنية 'يا فلسطيني' - فيديو

11/16/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل محمد منير دعمه القضية الفلسطينية، حيث طرح أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطيني" مساء يوم الثلاثاء، عبر "يوتيوب"، تضامنًا مع أهالي غزة.

محمد منير، قال في بيانٍ صحفي، "وسط هذه الظروف التي يشهدها العالم، لا أملك غير حنجرتي لأساندهم بها، فتحمل الأغنية رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه".

هذه الأغنية، ليست الأولى في مسيرة محمد منير، الذي يدعم فيها القضية الفلسطينية، فقد سبق وقدم عدة تجارب من قبل، منها "اتحدى لياليك يا غروب"، و"القدس"، و"العمارة العمارة" و"شجر الليمون".

ET بالعربي

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