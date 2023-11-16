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رسميا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي - صورة

11/16/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد زواج دام نحو 4 سنوات، انفصل أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد مؤخرًا، بهدوء شديد، دون إثارة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما نشرت هنا عبر حسابها على "انستغرام".

وأعلنت هنا الزاهد، خبر الانفصال الذي تم بشكلٍ رسمي، حيث كتبت عبر حسابها: "الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".





وكانت الفترة القليلة الماضية، قد شهدت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتشار أنباء انفصالها، إلا أن الطرفين التزما الصمت طيلة الفترة الماضية.

ET بالعربي

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