رسميا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد زواج دام نحو 4 سنوات، انفصل أحمد فهمي عن زوجته هنا الزاهد مؤخرًا، بهدوء شديد، دون إثارة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما نشرت هنا عبر حسابها على "انستغرام".
وأعلنت هنا الزاهد، خبر الانفصال الذي تم بشكلٍ رسمي، حيث كتبت عبر حسابها: "الحمد لله، تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".
وكانت الفترة القليلة الماضية، قد شهدت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتشار أنباء انفصالها، إلا أن الطرفين التزما الصمت طيلة الفترة الماضية.
ET بالعربي
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