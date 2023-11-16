اعتقال 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية

اعتقال 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية
التاريخ
11/16/2023 5:16:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال اعتقلت 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 57 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة قبل أن يعلن ارتفاع الحصيلة في وقت لاحق.
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