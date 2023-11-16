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اعتقال 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية

11/16/2023 5:16:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال اعتقلت 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 57 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة قبل أن يعلن ارتفاع الحصيلة في وقت لاحق.




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