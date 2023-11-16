وفا: الاحتلال يعزل الأسير الأردني عمار مرضي ويمنع المحامين من زيارته

MENAFN - Al Wakeel News)قالت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيّ، إنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير الأردني عمار مرضي (43 عامًا) إنفراديًا، منذ الـ5 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد نقل العشرات من الأسرى من سجن (عوفر) مؤخرًا إلى عدة سجون أخرى، والتي رافقها عمليات تنكيل وتعذيب بحقّهم، من بينهم أسرى مرضى، وكبار في السّن، حيث استهدفت خلال عمليات النقل قيادات الحركة الأسيرة، ومن بينهم الأسرى القدامى، والمحكومين بالمؤبدات.



وتابعت الهيئة والنادي، في بيان، امس الاربعاء، أنّه وبعد محاولات لمعرفة أماكن نقل عدد منهم، تبين أنّ إدارة السّجون نقلت مجموعة من الأسرى إلى سجن (ريمون)، فيما تبين أنها نقلت الأسير مرضي إلى عزل سجن (سلمون)، علمًا أن الأسير مرضي معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد و20 عامًا، وهو واحد من بين 20 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، غالبيتهم يحملون الجنسية الفلسطينية إلى جانب الأردنية.



وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، إن مخاوف كبيرة تتصاعد على مصير الأسير مرضي، خاصة بعد محاولات جرت من قبل عدة محامين من أجل زيارته، وكانت آخر محاولة صباح يوم امس الاربعاء ، حيث ردت إدارة السجون أنّ هناك أوامر بمنعه من الزيارة، ورفضت الكشف عن مصيره.



وأضافت الهيئة والنادي، أنّ إدارة السّجون تنفذ عمليات نقل واسعة بين صفوف الأسرى في مختلف السّجون، إلى سجون أخرى، وهناك صعوبات كبيرة في معرفة أماكن نقلهم، كجزء من عمليات التّنكيل والتّعذيب الممنهجة التي تنفّذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى والمعتقلين، والتي تتصاعد بشكل غير مسبوق، وإلى جانب ذلك تتعمد عرقلة الزيارات، وذلك من خلال الرد على الطلبات المتكررة، -أنّ طلبك قيد المتابعة-، أو إعلام المحامي برفض الزيارة، كما أنها منعت بعض المحامي بإجراء أي زيارة للأسرى.



وفا