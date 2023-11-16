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الامن : القبض على مضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة بالزرقاء

11/16/2023 5:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في مديرية شرطة الزرقاء تعاملوا مع حريقين على مدخل مدرسة ودار عبادة في محافظة الزرقاء بعد بلاغات وردت بذلك دون وقوع إصابات تذكر واقتصرت الاضرار على اضرار مادية بسيطة .
وأكد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد مضرم النار وأُلقي القبض عليه وتبين بانه يعاني وتظهر عليه علامات المرض النفسي وجرى تحويله للمركز الوطني للطب النفسي لتقييم حالته النفسية وإحالته والتقارير الطبية بعد ذلك للقضاء.

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