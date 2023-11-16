سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مجمع الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية، في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ويؤكدون وقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.
ونقلت قناة الجزيرة في وقتٍ سابق من اليوم، أن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ صباح اليوم.
وقالت نقلاً عن مصادرها إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، لا يستطيع أحد الوصول إليها.
وكانت قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف واسعة في محيط مستشفى الشفاء فجر اليوم، بعد أن اقتحمته لأكثر من 18 ساعة يوم أمس الأربعاء.
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