سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مجمع الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية، في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ويؤكدون وقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال.



ونقلت قناة الجزيرة في وقتٍ سابق من اليوم، أن الاشتباكات حول المجمع لم تتوقف منذ صباح اليوم.



وقالت نقلاً عن مصادرها إن المنطقة المحيطة بالمجمع الطبي أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، لا يستطيع أحد الوصول إليها.

وكانت قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف واسعة في محيط مستشفى الشفاء فجر اليوم، بعد أن اقتحمته لأكثر من 18 ساعة يوم أمس الأربعاء.

