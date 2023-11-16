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مرصد: الاحتلال نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور منذ 7 اكتوبر الماضي

11/16/2023 5:16:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا خلال حربه المستمرة منذ 41 يوما .

وكان قد اكد المرصد ان الاحتلال حول مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى مركز للاعتقال والتنكيل.
وأضاف المرصد، في بيان صحفي، أن مزاعم استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج لكل هذا الوقت من التمشيط والمداهمة

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