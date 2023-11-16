مرصد: الاحتلال نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور منذ 7 اكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا خلال حربه المستمرة منذ 41 يوما .
وكان قد اكد المرصد ان الاحتلال حول مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى مركز للاعتقال والتنكيل.
وأضاف المرصد، في بيان صحفي، أن مزاعم استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج لكل هذا الوقت من التمشيط والمداهمة
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