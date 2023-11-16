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بسبب أحداث غزة ولبنان.. هاني شاكر يؤجل حفله في بيروت

11/16/2023 5:16:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها أهالي فلسطين في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، قرر هاني شاكر أن يؤجل حفله المقرر بـ 2 ديسمبر في بيروت - O Beirut.


وفي تصريح خاص ET بالعربي، قال متعهد الحفل ميشال عويس، "من المفترض أن يحيي هاني شاكر حفل في بيروت، ولكن بسبب الظروف وحرب القائمة في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، قرر الفنان هاني شاكر أن نؤجل الحفل وتم الإتفاق على تأجيله إلى آخر شهر ديسمبر".

ET بالعربي

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