بسبب أحداث غزة ولبنان.. هاني شاكر يؤجل حفله في بيروت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسبب الأحداث الأليمة التي يمر بها أهالي فلسطين في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، قرر هاني شاكر أن يؤجل حفله المقرر بـ 2 ديسمبر في بيروت - O Beirut.
وفي تصريح خاص ET بالعربي، قال متعهد الحفل ميشال عويس، "من المفترض أن يحيي هاني شاكر حفل في بيروت، ولكن بسبب الظروف وحرب القائمة في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، قرر الفنان هاني شاكر أن نؤجل الحفل وتم الإتفاق على تأجيله إلى آخر شهر ديسمبر".
ET بالعربي
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