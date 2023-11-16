بسبب أحداث غزة ولبنان.. هاني شاكر يؤجل حفله في بيروت

وفي تصريح خاص ET بالعربي، قال متعهد الحفل ميشال عويس، "من المفترض أن يحيي هاني شاكر حفل في بيروت، ولكن بسبب الظروف وحرب القائمة في غزة وما يحصل في جنوب لبنان، قرر الفنان هاني شاكر أن نؤجل الحفل وتم الإتفاق على تأجيله إلى آخر شهر ديسمبر".

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