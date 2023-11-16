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مؤشر البورصة يرتفع 0.05 %

11/16/2023 5:10:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان، أمس، إلى 2382.33 نقطة، بنسبة 0.05 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2.213 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و24 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.16 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.06 %، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الهندسية والإنشائية، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 3.95 %، 1.23 %، 1.12 %، 0.57 %، 0.53 %، 0.45 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الفنادق والسياحة، التأمين، العقارات، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الخدمات التجارية 0.92 %، 0.42 %، 0.37 %، 0.28 %، 0.13 %، 0.09 %، 0.07 %، 0.01 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي؛ التحديث للاستثمارات العقارية بنسبة 4.90 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.85 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.76 %، الطاقات الكامنة للاستثمارات بنسبة 4.55 %، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 4.44 %.

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