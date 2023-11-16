غزة بلا خدمات الاتصالات والانترنت بعد ساعات

MENAFN - Alghad Newspaper) ابراهيم المبيضين

قالت شركة الاتصالات الفلسطينية " بالتل " اليوم ان خدمات الاتصالات والانترنت ستتوقف كليا عن العمل في،قطاع غزة خلال الساعات المقبلة لتعزل اكثر من 2 مليون نسمة عن العالم الخارجي.

وأكدت الشركة التي تقدم خدمات الاتصالات الأرضية والخلوية في القطاع بان توقف الخدمات ياتي كنتيجة حتمية لنفاذ الوقود الذي يعتبر المغذي والمشغل لشبكات وابراج الاتصالات التي تتعرض جزء منها في الأصل للدمار بفعل القصف الاسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من أربعين يوما.

وأشارت الى أن الخدمة تعمل الآن بالاعتماد على ما تبقى من كافة المولدات المشغلة في ابراج الاتصالات ولكن هذه الطاقة هي على وشك النفاذ وبالتالي، ستتوقف الخدمة كليا عن العمل ما يجعل القطاع مغزولا عن العالم ويزيد صعوبة الحياة على السكان وخصوصا في مجال تسهيل خدمات الاغاثة والاسعاف في عدوان الاسرائيلي الهمجي الذي دمر كل مظاهر الحياة في غزة واستهدف المستشفيات والمدنيين الذين فقدوا نحو 12 شهيدا حتى اليوم اكثرهم من الأطفال والسيدات.

وقام الاحتلال متذ بداية العدوان على غزة يوم السابع من الشهر الماضي متعمدا بقطع خدمات الاتصالات والانترنت عن غزة ثلاث مرات عندما استهدف المسارات الدولية التي تربط شبكات الاتصالات بالعالم الخارجي