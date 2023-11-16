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%8 ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في 9 أشهر

11/16/2023 5:10:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، إلى 7.058 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.538 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8 بالمائة.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أمس، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 18228 رخصة حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، مقارنة مع 18928 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 3.7 بالمائة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية أيلول الماضي لهذا العام، نحو 5.86 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 5.43 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 7.9 بالمائة. في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.19 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 11.0 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 بالمائة.
وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.1 بالمائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.9 بالمائة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 65.6 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيلول الماضي من هذا العام، بزيادة نسبتها 0.2 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.8 بالمائة، بزيادة نسبتها 2.8 بالمائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6 بالمائة، بانخفاض نسبته 8.5 بالمائة، عن نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.7 بالمائة، وبمساحة مقدارها 0.844 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1 بالمائة، وبمساحة مقدارها 0.231 متر مربع لكل فرد.
وأشار التقرير إلى أن المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت ما نسبته 64.8 بالمائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية أيلول الماضي للعام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.2 بالمائة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4.6 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.5 بالمائة.
أما على مستوى شهر أيلول للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2107 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 895 ألف متر مربع مقارنة مع 911 ألف متر مربع خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.8 بالمائة.-(بترا)

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