انتصاران و3 مباريات بـسلة الناشئين اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

يستهل اليوم فريقا المقاولون ونجوم الإنجليزية، مشوارهما في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بمواجهة فريقي الجبيهة ونجوم الأردن عند الساعة السادسة والنصف والثامنة مساء تواليا في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات ذهاب المرحلة الأولى من دور المجموعات.



ويخوض فريق الإنجليزية، اختبارا سهلا أمام نظيره الأهلي عند الساعة الخامسة مساء في المكان نفسه، عن مباريات المجموعة الأولى.



وكان فريق شباب بشرى، تصدر مجموعته الثالثة بفوزه على الأشرفية أول من أمس بنتيجة (75-22) في لقاء برز فيه لاعبه أنس الهدهد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 11 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان محمود بني ارشيد اللاعب الأبرز من جانب فريق الأشرفية بتسجيله 8 نقاط مع 18 متابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 10.



وسجل شباب بشرى 45 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل نقطتين للأشرفية و22 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 5 نقاط، و32 من الفاست بريك مقابل 5 نقاط، مع مساهمة دكة بدلائه بتسجيل 35 نقطة مقابل 8 للأشرفية.



وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب فريق غزة هاشم على نظيره فريق كفر راكب بنتيجة (57-15)، في لقاء برز فيه اللاعب مهند الجوهري من جانب غزة هاشم بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و16 متابعة و5 تمريرات و12 ستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 42، فيما كان مؤمن اللاعب الأبرز من جانب كفر راكب بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و15 متابعة و3 سرقات للكرة بفاعلية 12.



وسجل غزة هاشم 26 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 11 نقطة لكفر راكب، و20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 3، و17 نقطة من الفاست بريك مقابل 6 نقاط لكفر راكب، الذي ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 7 نقاط مقابل 6 نقاط جاءت من "بنش" فريق غزة هاشم.



وتصدر شباب بشرى، جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق غزة هاشم، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريق كفر راكب ثالثا برصيد نقطتين بأفضلية فارق السلات عن الأشرفية، الذي تذيل ترتيب فرق مجموعته بالرصيد النقطي نفسه.