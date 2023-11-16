اتحاد الكرة يطرح تذاكر مواجهة المنتخب الوطني والسعودية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طرح اتحاد كرة القدم تذاكر مواجهة المنتخب الوطني ونظيره السعودي مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وجاءت أسعار التذاكر على النحو الآتي:
الدرجة الخاصة (الأردن): 15 دينار
الدرجة الخاصة (السعودية): 30 دينار
الدرجة الأولى يسار (الأردن): 4 دنانير
الدرجة الأولى يمين (السعودية): 20 دينار
الدرجة الثانية (الأردن): 3 دنانير
لشراء التذاكر:
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