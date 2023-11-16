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اتحاد الكرة يطرح تذاكر مواجهة المنتخب الوطني والسعودية

11/16/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طرح اتحاد كرة القدم تذاكر مواجهة المنتخب الوطني ونظيره السعودي مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو الآتي:
الدرجة الخاصة (الأردن): 15 دينار
الدرجة الخاصة (السعودية): 30 دينار
الدرجة الأولى يسار (الأردن): 4 دنانير
الدرجة الأولى يمين (السعودية): 20 دينار
الدرجة الثانية (الأردن): 3 دنانير

لشراء التذاكر:

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